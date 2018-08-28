فرصة نجاة أحدث الدبابات من صواريخ "بيريجوك" معدومة

في معرض أسلحة الجيش الروسي تم عرض عربة مدرعة مطوّرة من نوع "بي إم بي".

وعرضت مركبة المشاة "بي إم بي-2إم" إمكانياتها وقدراتها لأول مرة في معرض "أرميا 2018" المقام في ريف موسكو بإجراء تمارين ومناورات حية.

© Sputnik . Evgeny Biyatov "كورنيت" يحصل على إمكانية يتميز بها "جافلين" لتدمير المدرعات

وتتميز مركبة "بي إم بي-2إم" بوجود برج الأسلحة الجديد المعروف باسم "بيريجوك".

ويحتوي "بيريجوك" على قاذف صواريخ "كورنيت" وقاذف الرمّانات "أ غي-30" ومدفع "2أ42" ومدفع رشاش "بي كا تي إم".

وبدأت مركبة "بي إم بي-2إم" مناوراتها بإطلاق صاروخين على الهدف ممثلا بالدبابة التي تبعد 2800 متر عنها.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن القوة التدميرية للصواريخ المنطلقة من "بيريجوك" والتي تقدر على اختراق الدرع الذي تبلغ سماكته 1300 ملم، تجرد حتى أحدث الدبابات من فرصة النجاة، مشيرة إلى أن مدى الصواريخ الخاصة بـ"بيريجوك" يمكن أن يصل إلى 8000 متر.

ويقدر مدفع "2أ42" وهو مدفع آلي من عيار 30 ملم، على تدمير أهداف مدرعة خفيفة على مسافة 2000 متر.

وظهرت في نفس المعرض عربة مدرعة جديدة أخرى هي "بي إم بي-1أ إم باسورمانين".