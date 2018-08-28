بعيدا عن السياسة... بوتين يقضي عطلته في الجبال (فيديو)

نشر الموقع الرسمي للكرملين مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يقضي عطلته برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو في جمهورية تيفا.

ورافق الرئيس الروسي، مدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير المحمية الطبيعية، غينادي كيسيلوف، بالإضافة لوزير الدفاع، سيرغي شويغو.

ويظهر مقطع الفيديو الرئيس الروسي ومن رافقه وهم يجمعون الفطر والتوت، ومن ثم يستقلون قاربا في رحلة نهرية.

وقال الرئيس الروسي وهو يتجول في غابات تيفا: "هذه الغابة ذات طبيعة خلابة".

وفي يوليو/تموز عام 2013، تمكّن الرئيس فلاديمير بوتين من اصطياد سمكة وزنها 21 كيلوغراماً خلال رحلة استجمام إلى بحيرة في إقليم توفا الروسي برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.