فتيات روسيا إلى التدريب العسكري

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الطالبات الروسيات سيخضعن لتدريب عسكري في مراكز تدريبية خاصة أثناء الدراسة الجامعية في المستقبل القريب.

© AFP 2018 / Fethi Belaid فتيات تونس في طريقهن لتأدية الخدمة العسكرية

وقال شويغو "أما بالنسبة للفتيات، فهذه قصة نعود إليها كل سنة ونتلقى مئات الرسائل والطلبات حول سبب خضوع الشباب فقط للتدريب العسكري ولا يشمل ذلك الفتيات". وأجاب شويغو قائلا "من الآن وصاعدا يمكن للفتيات الخضوع للتدريب العسكري وذلك تزامنا مع الدراسة الجامعية". وجاء كلام وزير الدفاع خلال اجتماع مع رئيس جمهورية خاكاسيا الروسية فيكتور زيمين ورؤساء الجامعات المدنية.

وأضاف شويغو "سنفعل كل شيء حتى يتمكن من التدريب العسكري".

وأشار شويغو أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتأليف أول مجموعة من الفتيات في الكلية الحربية للطيران بسبب الطلبات الواردة وأظهرت نتائج جيدة. وضمت أول كلية طيران 15 فتاة روسية وهي تعد الدفعة الأولى في التاريخ العسكري الروسي.