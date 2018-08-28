الجمارك الروسية تصادر كمية من حبوب المخدرات مخبأة في لعب أطفال

وأشار البيان إلى أن الشاب خطط لبيع الـ 2.2 كلغ من الإكستاسي في موسكو وضواحيها، وعثر على أجهزة مختلفة لتعبئة وتغليف المخدرات في منزله.
وأضاف البيان انه من خلال الصورة التي قدمت، يمكن ملاحظة المخدرات معبئة في علبة للعبة قطار للأطفال.
وتابع البيان أنه خلال البحث المكثف والدقيق لتحديد هوية الأشخاص المتورطين بعملية التهريب، عثرت الجمارك على طرد ثان يحتوي على المخدرات، مرسل إلى نفس الشخص المستلم (للطرد الاول) في ضواحي موسكو، وسرعان ما تم اعتقال مواطن روسي كان يحاول استلام الطرود، بواسطة بطاقة هوية تنتمي لشخص آخر.
هذا وتم فتح قضيتين جنائيتين بموجب مادة "تهريب المخدرات على نطاق واسع بشكل خاص" ، التي تنص عقوباتها على السجن لمدة تصل إلى 20 سنة مع غرامة تصل إلى مليون روبل (14.8 ألف دولار) أو السجن مدى الحياة.
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