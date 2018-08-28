الجمارك الروسية تصادر كمية من حبوب المخدرات مخبأة في لعب أطفال

أعلنت مصلحة الجمارك في مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم الثلاثاء، مصادرة طرد دولي يحتوي على 2 كغ من عقار الإكستاسي (حبوب الهلوسة)، مخبأة في لعبة أطفال، واعتقال أحد سكان ضواحي موسكو، له علاقة بالقضية.

© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" الجمارك الروسية تكشف حجم الصادرات النفطية الروسية خلال 10 أشهر

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان للجمارك "عند نقطة جمارك فولودارسكي التابعة لجمارك بريانسك، تم العثور على أكياس تحتوي على حبوب مخبأة في صندوق يحتوي على لعبة للأطفال في طرد دولي جاء من ألمانيا، وتبين أن الأقراص المتعددة الألوان هي أقراص مخدرة من عقار إم دي إم إيه (إكستاسي)".

وأشار البيان إلى أن الشاب خطط لبيع الـ 2.2 كلغ من الإكستاسي في موسكو وضواحيها، وعثر على أجهزة مختلفة لتعبئة وتغليف المخدرات في منزله.

وأضاف البيان انه من خلال الصورة التي قدمت، يمكن ملاحظة المخدرات معبئة في علبة للعبة قطار للأطفال.

وتابع البيان أنه خلال البحث المكثف والدقيق لتحديد هوية الأشخاص المتورطين بعملية التهريب، عثرت الجمارك على طرد ثان يحتوي على المخدرات، مرسل إلى نفس الشخص المستلم (للطرد الاول) في ضواحي موسكو، وسرعان ما تم اعتقال مواطن روسي كان يحاول استلام الطرود، بواسطة بطاقة هوية تنتمي لشخص آخر.

هذا وتم فتح قضيتين جنائيتين بموجب مادة "تهريب المخدرات على نطاق واسع بشكل خاص" ، التي تنص عقوباتها على السجن لمدة تصل إلى 20 سنة مع غرامة تصل إلى مليون روبل (14.8 ألف دولار) أو السجن مدى الحياة.