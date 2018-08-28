نيبينزيا: الجيش السوري لا يملك أسلحة كيميائية أو خططا لاستخدامها

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري لا يملك كيميائية أو خططا لاستخدامها.وجاء تصريح نيبينزيا خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في إدلب.

© Sputnik . Nancy Sisil نيبينزيا: موسكو تعتبر الفصل بين الإرهابيين والمعارضة في إدلب مهمة أولوية

وقال نيبينزيا " القوات المسلحة السورية لا تمتلك أسلحة كيميائية كما أن لا خطط للجيش السوري لاستخدامها، لا حاجة عسكرية لهذا وقد كررنا ذلك مرار".

وأضاف نيبينزيا " بكل واقعية ومنطق لن يستخدم الناس وسائل مثل الكيميائي من المنطلق العسكري لإثارة الرأي العام الدولي والغربي وخصوصا الدول الكبرى".

وتابع قائلا " لكنبعد الإعلان الإخير وانتظاراستفزازات المسلحين ، يمكن أن تبدأ بالقصف ".