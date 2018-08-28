بوتين يقيل 15 جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضى بإقالة خمسة عشر جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.

© Sputnik . Sergey Mamontov بوتين يعلن قدرة روسيا على تحقيق اختراق

موسكو- سبوتنيك . ومن بين هؤلاء الذين تمت إقالتهم، رئيس الادارة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك، ميخائيل بيغون، ونائب رئيسالإدارة العامة في وزارة الداخلية الروسية لمنطقة ساراتوف، أندريه بويكو.

بالإضافة إلى رئيس إدارة هيئة السجون الفدرالية في منطقة أوليانسك، إيجور فانيف، ورئيس إدارة وزارة الداخلية لمنطقة أوليانسك، يوري فارتشينكو، ورئيس مكتب أوليانوفسك في الاتحاد الروسي لمنطقة أوليانوفسك ، يوري فارشينكو، والنائب الأول لإدارة التحقيقات في مكتب التحقيقات الفدرالي في المنطقة العسكرية الجنوبية ، دميتري فاسيلييف.