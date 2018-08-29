بعد توقيع اتفاقية الضبعة... روسيا تدعو أطفال العالم إلى مصر

وقع الاختيار على مصر، لأول مرة لإقامة (الكامب الروسي الدولي) الذي تنظمه مؤسسة "روس أتوم" في روسيا وداخل الدول التي تتعاون معها في إنتاج الطاقة النووية، وأصبحت مصر من هذه الدول بعد توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي لاتفاقية الضبعة.

ومن هنا جاء قرار اللجنة المنظمة لمؤسسة "روس أتوم" بدعوة أطفال دول العالم إلى مصر لتنظيم الكامب الروسي الدولي في الشتاء القادم، وجاري البحث عن المكان المناسب ما بين الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم التنظيم بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

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ويهدف الكامب إلى تمكين الأطفال من الاطلاع على الاتجاهات الحديثة في الفن المعاصر واكتساب القدرة على تقرير المصير والكشف عن الذات، مما يجعل حياة الأطفال مشرقة ومشوقة ويمكنهم من تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال دور الورش الفنية في Animation والهندسة والابتكار والغناء والمسرح والرسم والتصوير الفوتوجرافي والرقص التعبيري والرياضة.

ويشرف على تنفيذ البرنامج فريق عمل من المحترفين والأساتذة في إطار المبادرة التعليمية لمشروع "مدرسة روس أتوم".

من جانبه، قام ألكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة بتكريم وفد الأطفال المصريين الذين شاركوا في معسكر جونيوك الذي نظمته روسيا بمشاركة 85 طفلا من 10 دول، وضم الوفد المصري 7 أطفال وهم "فارس طارق — عايدة رمضان — زياد رمزي — حبيبه شريف — مهرائيل وليد — فيلوباتير أسامة — أبانوب وليد" وتحت إشراف شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي.