استفادة من تجربة سوريا إنشاء "هولة مدرعة"

في معرض أسلحة الجيش الروسي تم عرض أسلحة ومعدات عسكرية جديدة.

ومن بين الآليات العسكرية الجديدة التي ظهرت في معرض "ارميا 2018" المقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو، آلية "أوبيم" وهي آلية هندسية مدرعة متعددة المهام.

© Sputnik . Vitaliy Ankov تجربة سوريا تثمر عن سيارة جديدة لقوات العمليات الخاصة

وتتلخص وظيفتها الأساسية في تأمين تقدم القوات الصديقة وتمكينها من اجتياز العوائق والسير على الأرض الملوثة إشعاعياً.

وتستطيع آلية "أوبيم" أن تزيل الأنقاض من الطريق وتردم الحفر وتقطع الأشجار وتفعل أشياء أخرى. وتم تزويدها بالأدوات المناسبة لتحقيق مهامها المتنوعة.

ويقودها طاقم مكوّن من فردين. وإضافة إليهما تتسع غرفتها المأهولة المزودة بمكيف الهواء لـ3 مهندسين.

ويمكن أن تبلغ سرعتها أثناء السير على الطريق 60 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر. ويبلغ وزنها 55 طنا.

ومن أجل الدفاع عن الذات تحتوي آلية "أوبيم" على مدفع رشاش عيار 7.5 ملم.

وتم تركيبها على دبابة "تي-90إم".

ووصفتها صحيفة روسية بـ"الهولة المدرعة" وقالت إن صُناعها استفادوا من تجربة استخدام الآليات المماثلة في شتى الحروب المحلية بخاصة الحرب ضد الإرهاب في سوريا.