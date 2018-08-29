جباروف: يجب على سوريا التوجه لمجلس الأمن حال نشر منظومة دفاع جوي أمريكي

أعلن نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، جنرال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، فلاديمير جاباروف، اليوم الأربعاء، أن على دمشق التوجه فورا إلى مجلس الأمن الدولي في حال حاولت الولايات المتحدة نشر أنظمة دفاع صاروخية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال جاباروف لوكالة "سبوتنيك": "هذا غير قانوني أبدا، ليس لدى الولايات المتحدة تفويض من الأمم المتحدة، لا حق لديهم بالتواجد في سوريا، ناهيك عن وضع منشآت عسكرية هناك"، وأضاف: "على السوريين طرح المسألة في مجلس الأمن الدولي، هذه فوضى عارمة".

© Sputnik . Ramil Sitdikov استفادة من تجربة سوريا إنشاء "هولة مدرعة"

في سياق متصل، ونقلت صحيفة Yeni Safak التركية عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فاير الأسمر، أن الولايات المتحدة نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوبان (عين العرب) وصرين وكذلك نشرت 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع.

وقال الأسمر وفقا للصحيفة: "الخطوة التالية للولايات المتحدة إنشاء أنظمة دفاع صاروخي في المنطقة، وهذا جزء من خطة واشنطن الطويلة الأجل لخلق حالة من الفوضى في المنطقة، ووفقا له، تخطط الولايات المتحدة لنشر الأنظمة في مدن الحسكة ورميلان.