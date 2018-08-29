موسكو تدعو نائب المبعوث الأممي إلى سوريا لزيارتها

موسكو — سبوتنيك. وقالت إسماعيل لوكالة "سبوتنيك": "دعته السلطات الروسية لزيارة موسكو الأسبوع المقبل، كالعادة نحن نفضل للمضيفين أن يعلنوا عن من سيستقبله".
في سياق متصل، ونقلت صحيفة Yeni Safak التركية عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فاير الأسمر، أن الولايات المتحدة نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوبان (عين العرب) وصرين وكذلك نشرت 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع.
وقال الأسمر وفقا للصحيفة: "الخطوة التالية للولايات المتحدة إنشاء أنظمة دفاع صاروخي في المنطقة، وهذا جزء من خطة واشنطن الطويلة الأجل لخلق حالة من الفوضى في المنطقة، ووفقا له، تخطط الولايات المتحدة لنشر الأنظمة في مدن الحسكة ورميلان.
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