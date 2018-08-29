موسكو تدعو نائب المبعوث الأممي إلى سوريا لزيارتها

أعلنت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ريم إسماعيل، اليوم الأربعاء، أن نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، رمزي رمزي، تلقى دعوة لزيارة موسكو الأسبوع المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقالت إسماعيل لوكالة "سبوتنيك": "دعته السلطات الروسية لزيارة موسكو الأسبوع المقبل، كالعادة نحن نفضل للمضيفين أن يعلنوا عن من سيستقبله".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko جباروف: يجب على سوريا التوجه لمجلس الأمن حال نشر منظومة دفاع جوي أمريكي

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد دعا بالأمس مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة لمشاورات مشتركة في جنيف يوم 14 أيلول/سبتمبر. ويعتزم المبعوث الخاص استغلال هذه الفرصة لمواصلة نقاش لقاء 25 حزيران/يونيو الماضي وبحث تحريك العملية السياسية بما في ذلك جهود الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دستورية، مع كبار ممثلي هذه الدول.

في سياق متصل، ونقلت صحيفة Yeni Safak التركية عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فاير الأسمر، أن الولايات المتحدة نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوبان (عين العرب) وصرين وكذلك نشرت 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع.

وقال الأسمر وفقا للصحيفة: "الخطوة التالية للولايات المتحدة إنشاء أنظمة دفاع صاروخي في المنطقة، وهذا جزء من خطة واشنطن الطويلة الأجل لخلق حالة من الفوضى في المنطقة، ووفقا له، تخطط الولايات المتحدة لنشر الأنظمة في مدن الحسكة ورميلان.