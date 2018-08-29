روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 26 خرقا، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 27 خرقا في محافظات اللاذقية (13) وحلب (12) وحماه (1)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حماه.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

وأشارت النشرة إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.1 طن إلى بلدة أم المياذن بريف درعا. وبشكل عام تم تنفيذ 1910 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2945.91 طن.

وخلال 24 الساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 67 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 90740 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.