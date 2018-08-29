بوابة إنترنت: لو كانت طائرة RQ-170 ذكية لما تمكن الإيرانيون من القبض عليها

من المقرر تزويد أحدث مقاتلة روسية بالذكاء الاصطناعي.

© Photo / Pixabay إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي أخطر من القنابل النووية

وأوضح مسؤول في صناعة الطائرات الروسية لـ"سبوتنيك" أن الذكاء الاصطناعي سيدير أجهزة الرصد والتنشين ونظام السيطرة على مقاتلة "سو-57".

وقال المسؤول إن الذكاء الاصطناعي سيسهل التحكم في المقاتلة ويمنحها إمكانيات جديدة.

ويشار إلى أن إمكانيات الذكاء الاصطناعي ستستخدم بفاعلية في النسخة غير المأهولة للمقاتلة والتي ستستطيع القيام بمناورات لا يحتملها الطيار كما هو حال أي إنسان.

يذكر أن تطور الذكاء الاصطناعي يمهد لإنشاء مقاتلة غير مأهولة تتمتع بإمكانيات كبيرة وتكون محصنة ضد أنظمة قادرة على انتزاع زمام السيطرة على الطائرة بدون طيار.

وقالت بوابة الرصد العسكري، في إشارة إلى نجاح الإيرانيين باختطاف طائرة RQ-170 الأمريكية بدون طيار في عام 2011: لو كانت الطائرة مزودة بالذكاء الاصطناعي ربما لم يتمكن الإيرانيون من انتزاع السيطرة عليها وإجبارها على الهبوط في قاعدتهم الجوية.

وصممت طائرة "سو-57" كمقاتلة الجيل الخامس لتدمير أهداف جوية وأرضية.