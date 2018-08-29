بوتين يرفع سن التقاعد للروس

وذكر الرئيس الروسي أن مشروع القانون اقترح زيادة سن التقاعد للنساء بـ8 سنوات، إلى 63 عاما، أما للرجال 5 سنوات إلى 65 عاما.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON بالأرقام: المعاشات التقاعدية في دول الخليج

وقال بوتين في خطابه: "ذلك ليس صحيحا. في بلادنا، تحظى النساء بمعاملة خاصة وعناية. نحن ندرك أنهن يعملن، كما أنهن يحملن على أعتاقهن المنزل ويرعين عائلاتهن ويربين أطفالهن وأحفادهن. يجب ألا يزيد سن التقاعد للنساء أكثر منه للرجال. لذلك أرى من الضروري تقليص الزيادة المقترحة في سن التقاعد للمرأة من 8 إلى 5 سنوات".

كما اقترح أن ينص القانون على حق التقاعد المبكر للأمهات، اللاتي يملكن 3 أولاد وأكثر، قائلا: "إذا كان لدى المرأة 3 أولاد، يمكنها التقاعد قبل 3 سنوات من الموعد المحدد. إذ كان لديها 4 أطفال يمكنها التقاعد قبل 4 سنوات. أما النساء، اللاتي يملكن 5 أطفال أو أكثر لن تمسهن التعديلات في القانون، وسيتمكن من التقاعد في سن الـ50 عاما".

وقد بدأ مجلس الدوما بالنظر في مشروع قانون بشأن التعديلات في نظام التقاعد في تموز/يوليو. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد في روسيا من 60 إلى 65 عاما للرجال ومن 55 إلى 63 عاما للنساء، الأمر الذي سيسمح لروسيا الحفاظ على نظام التقاعد ونمو معاشات المتقاعدين.