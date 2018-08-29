بوغدانوف: موسكو ليس لديها معلومات عن مفاوضات أمريكية سورية أمنية

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".
كما صرح نائب وزير الخارجية بأن روسيا لا تمتلك معلومات حول الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن استعدادات تجري من قبل الولايات المتحدة لنشر منظومة دفاع جوي في شمال سوريا.
وقال بوغدانوف: "هذا السؤال يجب أن تسأله لزملائنا الأمريكيين، أنا لا أعرف".
وفي وقت سابق نقلت صحيفة Yeni Safak التركية عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فاير الأسمر، أن الولايات المتحدة نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوبان (عين العرب) وصرين، وكذلك نشرت 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا، مشيرة إلى أن المبعوث الخاص، ونائب مساعد وزير الخارجية حول سوريا، سيترأسان الوفد.
وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
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