لافروف: موسكو والرياض تعتزمان المضي في محاربة الإرهاب والتطرف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تعتزمان المضي في محاربة الإرهاب والتطرف.

موسكو-سبوتنيك. قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير: "الدولتان مصممتان على محاربة الإرهاب دون هوادة بكافة أشكاله، وإيلاء اهتمام خاص للقضاء على أيديولوجيا الإرهاب والتطرف".

© Sputnik . Kirill Kalinnikov الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع الجبير الأوضاع في الشرق الأوسط

وأضاف لافروف بأنه تم بحث الأوضاع في إدلب السورية وضروة فصل الإرهابيين عن المعارضة، قائلا: "تبادلنا الآراء بشأن الأوضاع المترتبة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب،

مع فهم ضرورة فصل المعارضة المسلحة المهتمة بالانضمام للعملية السياسية عن إرهابيي "جبهة النصرة" (التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول) ومن شابههم".

وأشار لافروف إلى أن موسكو والرياض ملتزمتان بالنهج المشترك حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، أن اجتماع الوزيرين جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي المنتظم بين البلدين حول مجموعة من المسائل المهمة للطرفين،

متوقعة أن يبحث الاجتماع الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشارة إلى ضرورة تسوية النزاعات المستمرة في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة بطرق سياسية ودبلوماسية وعبر حوار الاحترام المتبادل.