لافروف: يجب تحضير عملية عسكرية للقضاء على الخراج في إدلب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية تحضير عملية عسكرية للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

© Sputnik . Anton Denisov لافروف: روسيا تقدم أدلة أكثر على التحضير لمحاكاة هجوم كيميائي في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي في حديث حول الوضع في إدلب: "إنه آخر بؤرة للإرهابيين الذين يحاولون استغلال صفة منطقة خفض التصعيد، ويحاولون احتجاز السكان المدنيين كدروع بشرية، كما يحاولون فرض أنفسهم على التشكيلات المسلحة المستعدة للتفاوض مع الحكومة".

وأضاف: "لا بد من العمل بشكل عاجل على الفصل بين المعارضة والإرهابيين، ويجب التحضير في ذات الوقت لعملية ضد الإرهابيين في إدلب والقيام بكل ما يمكن لتقليل الضحايا في صفوف المدنيين".

وتابع لافروف: "ولذلك، من جميع وجهات النظر، يجب القضاء على هذا الخراج".