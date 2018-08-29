بيسكوف: هناك مجموعة واسعة من الحجج المضادة لدعوى أمريكا

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين من دعوى الولايات المتحدة ضد روسيا إلى منظمة التجارة العالمية: "لا يعتبر أمرا طبيعيا. ومن ناحية أخرى، هذا حق شرعي، دون شك. وبطبيعة الحال، ستستخدم روسيا هنا في هذه الحالة مجموعة واسعة من الحجج المضادة".
وتشير الولايات المتحدة إلى أن روسيا لا تفرض رسوما على نفس السلع من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتطبق معدلات تعريفة الرسوم على البضائع الأمريكية المستوردة أعلى مما تفترض التزاماتها في إطار المنظمة.
وكانت روسيا قد فرضت في الخامس من أغسطس/ آب رسوما على عدد من السلع المستوردة من الولايات المتحدة كرد على الرسوم التي فرضتها أمريكا في وقت سابق على الصلب والألومنيوم.
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