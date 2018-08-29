بيسكوف: هناك مجموعة واسعة من الحجج المضادة لدعوى أمريكا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو ستستخدم مجموعة واسعة من الحجج المضادة فيما يتعلق بدعوى الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا في منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم التجارية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين من دعوى الولايات المتحدة ضد روسيا إلى منظمة التجارة العالمية: "لا يعتبر أمرا طبيعيا. ومن ناحية أخرى، هذا حق شرعي، دون شك. وبطبيعة الحال، ستستخدم روسيا هنا في هذه الحالة مجموعة واسعة من الحجج المضادة".

© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo Photos روسيا تعد طلبا إلى تركيا لتسليم مواطنة شيشانية

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في وقت سابق من اليوم طلبا إلى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع روسيا بشأن الرسوم المفروضة على استيراد عدد من السلع الأمريكية، ويعتبر طلب المشاورات أولى خطوات رفع الدعاوى في إطار المنظمة.

وتشير الولايات المتحدة إلى أن روسيا لا تفرض رسوما على نفس السلع من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتطبق معدلات تعريفة الرسوم على البضائع الأمريكية المستوردة أعلى مما تفترض التزاماتها في إطار المنظمة.

وكانت روسيا قد فرضت في الخامس من أغسطس/ آب رسوما على عدد من السلع المستوردة من الولايات المتحدة كرد على الرسوم التي فرضتها أمريكا في وقت سابق على الصلب والألومنيوم.