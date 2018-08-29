إيروفلوت تخطط لامتلاك 50 طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"

أعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران، اليوم الأربعاء، أن الشركة تخطط لشراء 50 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" في السنوات المقبلة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "في السنوات القريبة المقبلة ننتظر أيضا توريد 50 طائرة من هذا الطراز و50 من طراز "إم إس-21". بالإضافة إلى ذلك، فإن "إيروفلوت" تدرس إمكانية زيادة أسطولها من الطائرات محلية الصنع".

كما وأكد مجلس إدارة شركة "إيروفلوت" في إطار الاستراتيجية الجديدة لعام 2023 رفع نسبة الطائرات المحلية الصنع في أسطولها الجوي. وسيتم عرض هذه الاستراتيجية في القريب العاجل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والجدير بالذكر أن شركة "إيروفلوت" ومُصنع "سوخوي سوبرجيت 100" الطائرات المدنية لشركة سوخوي توصلا في كانون الثاني/ يناير 2015 إلى اتفاق لتوريد 50 طائرة. حيث تعمل حاليا 45 طائرة من هذا الطراز في الشركة.

وكانت قد تمت الموافقة على صفقة لـ 50 طائرة جديدة من طراز "إم اس- 21- 300" في اجتماع المساهمين السنوي للشركة في 25 حزيران/ يونيو الماضي. حيث ستقوم "إيروفلوت" باستئجارها من شركة "افياكابيتال سيرفيس" التابعة لشركة "روستيخ".

وستصبح شركة "إيروفلوت" أول وأكبر مشغل لهذه الطائرات، ومن المقرر تسليم الطائرات من بداية عام 2020 حتى نهاية عام 2026. وتقدر مدة الإيجار بـ12 سنة مع إمكانية التمديد لمدة ست سنوات. ويبلغ سعر الصفقة، وفقا لوثائق "إيروفلوت"، بما لا يزيد عن 5.231 مليار دولار دون ضريبة القيمة المضافة.

وتعد طائرة "أم أس-21" طائرة متوسطة المدى، ستنافس، حسب رأي الخبراء، طائرتي الركاب "بوينغ-737" و"إيرباص آ320" في سوق الطائرات العالمية. إلا أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود.

وتتسع الطائرة لـ 150 و211 راكبا، وتم تصميمها بناء على أحدث التطورات الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة. ويتوقع أن تحل الطائرة الجديدة مكان طائرات من طراز "ياكوفليف" و"توبوليف" و"أنتونوف" المدنية.