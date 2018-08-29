مصدر في الخارجية الروسية: بومبيو طلب عقد لقاء مع لافروف

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال بشأن هذا الصدد: "الحديث يدور حول إمكانية عقد لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بالإشارة إلى مصادرها، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن بومبيو طلب خلال محادثة هاتفية في 10 آب/أغسطس لقاء لافروف قبل فرض العقوبات الأمريكية الجديدة لقاء لافروف، ووافق لافروف على ذلك.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الثلاثاء، أن موسكو تعمل على أن يتم لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك.
وأوضح المصدر أنه لم يتم تنسيق اللقاء في السابق، حتى أثناء مشاركة وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة في فعاليات متعددة الأطراف.
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