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06:31 30 أغسطس/ أب 2018
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    قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح

    الجيش الروسي يجري اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ جديد

    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا
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    أفادت إدارة المعلومات والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أجرى اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الصاروخي.

    المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية
    © Sputnik . Alexei Danichev
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    موسكو — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "في ميدان "ساري- شاغان" للتدريب (جمهورية كازاخستان) أجرى الطاقم القتالي من قوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ التابعة للقوات الجوية الفضائية، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الصاروخي الروسي".

    وقال نائب قائد التجمع المشترك لقوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجوية الفضائية الروسية، اللواء أندريه بريخودكو، إن "نظام الدفاع الصاروخي الجديد وبعد سلسلة من الاختبارات أكد بشكل موثوق فعاليته وأنجز المهمة بنجاح، وأصاب الهدف بالدقة المحددة".

    وأشارت الإدارة العسكرية، إلى أن نظام الدفاع المضاد للصواريخ يدخل في نطاق تسليح القوات الجوية-الفضائية، وهو مصمم للحماية من ضربات وهجمات الوسائل الجوية- الفضائية، وكذلك لتنفيذ مهمات ضمن أنظمة التحذير من الهجمات الصاروخية ومراقبة الفضاء الخارجي.

    هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في آذار/مارس الماضي، على أن تطوير الأسلحة الجديدة في روسيا جرى لسنوات عديدة وفي ظروف صعبة.

    وكشف الرئيس الروسي، خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.  

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