الجيش الروسي يجري اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ جديد

© Sputnik . Alexei Danichev ضابط سوري يكشف دور القوات الجوية الفضائية الروسية في إفشال تقسيم سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في التقرير: "في ميدان "ساري- شاغان" للتدريب (جمهورية كازاخستان) أجرى الطاقم القتالي من قوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ التابعة للقوات الجوية الفضائية، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الصاروخي الروسي".

وقال نائب قائد التجمع المشترك لقوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجوية الفضائية الروسية، اللواء أندريه بريخودكو، إن "نظام الدفاع الصاروخي الجديد وبعد سلسلة من الاختبارات أكد بشكل موثوق فعاليته وأنجز المهمة بنجاح، وأصاب الهدف بالدقة المحددة".

وأشارت الإدارة العسكرية، إلى أن نظام الدفاع المضاد للصواريخ يدخل في نطاق تسليح القوات الجوية-الفضائية، وهو مصمم للحماية من ضربات وهجمات الوسائل الجوية- الفضائية، وكذلك لتنفيذ مهمات ضمن أنظمة التحذير من الهجمات الصاروخية ومراقبة الفضاء الخارجي.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في آذار/مارس الماضي، على أن تطوير الأسلحة الجديدة في روسيا جرى لسنوات عديدة وفي ظروف صعبة.

وكشف الرئيس الروسي، خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.