خط اتصال ساخن بين القوات الجوية في روسيا وكوريا الجنوبية

طوكيو —سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "نظرا لأهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا، اتفق الطرفان على تعزيز الحوار الاستراتيجي إلى مستوى نائب وزير الدفاع، فضلا عن إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية".
وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت احتجاجا لروسيا في منتصف يوليو/تموز، على دخول قافلة حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" الاستراتيجية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد.
وفقا لوزارة الدفاع في روسيا، فإن حاملتي طائرات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" الروسية كانتا تقومان برحلات دورية فوق المياه المحايدة لمياه البحرين الياباني والأصفر، بالإضافة إلى الجزء الغربي من المحيط الهادئ. في نفس الوقت في مراحل منفصلة من الطريق رافقتهما مقاتلات جمهورية كوريا واليابان.
وأثناء الرحلة، قام طاقم "تو-95 إم إس" بالتزود بالوقود في الجو.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع رحلات الطائرات يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.
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