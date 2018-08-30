خط اتصال ساخن بين القوات الجوية في روسيا وكوريا الجنوبية

أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن روسيا وكوريا الجنوبية اتفقتا على إنشاء خط اتصال ساخن بين القوات الجوية في البلدين وتوسيع التعاون في المجال العسكري.

طوكيو —سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "نظرا لأهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا، اتفق الطرفان على تعزيز الحوار الاستراتيجي إلى مستوى نائب وزير الدفاع، فضلا عن إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية".

© REUTERS / Korea Summit Press Pool كوريا الجنوبية: القمة المزمعة مع الشمال تركز على قضية نزع السلاح النووي

ووفقا للوزارة، فإنه تم التوصل إلى الاتفاق في 28 أغسطس/آب في موسكو، في إطار "الحوار الاستراتيجي" حول الدفاع بمشاركة نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي سو تشو سوك ونائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت احتجاجا لروسيا في منتصف يوليو/تموز، على دخول قافلة حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" الاستراتيجية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد.

وفقا لوزارة الدفاع في روسيا، فإن حاملتي طائرات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" الروسية كانتا تقومان برحلات دورية فوق المياه المحايدة لمياه البحرين الياباني والأصفر، بالإضافة إلى الجزء الغربي من المحيط الهادئ. في نفس الوقت في مراحل منفصلة من الطريق رافقتهما مقاتلات جمهورية كوريا واليابان.

وأثناء الرحلة، قام طاقم "تو-95 إم إس" بالتزود بالوقود في الجو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع رحلات الطائرات يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.