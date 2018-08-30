الخارجية الروسية: الظروف تهيأت في سوريا لتحقيق نقلة نوعية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الظروف في سوريا تهيأت لتحقيق نقلة نوعية نحو الأفضل والقضاء الكامل على الإرهابيين في البلاد وبدء العملية السياسية.