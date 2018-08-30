بيسكوف: لم ترد إشارات حول فرض الجزء الثاني من العقوبات الأمريكية على روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لم ترد أي إشارات حول آفاق أو شروط فرض الجزء الثاني من العقوبات الأمريكية على بلاده.

موسكو —سبوتنيك. وأضاف بيسكوف ردا على سؤال في هذا الصدد بالنفي.

© AP Photo / بومبيو يطلب من لافروف عقد لقاء قبل فرض العقوبات الأمريكية الجديدة

ودخلت العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس/آب، حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ.

وفي إطار هذه العقوبات ينبغي على واشنطن إنهاء أية مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أي مؤسسة أمريكية.

وكانت الحزمة الثانية الأكثر صرامة، ستدخل حيز التطبيق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشأن عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.