لافروف: روسيا مستعدة لزيادة مساهمتها لإعمار سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس أن روسيا مستعدة لزيادة مساهمتها لإعمار سوريا ومساعدتها. وجاء تصريح لافروف خلال لقاءه مع نظيره السوري في موسكو.