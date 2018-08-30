بوتين يلتقي رئيس وزراء هنغاريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، خلال زيارته إلى روسيا يوم 18 أيلول/ سبتمبر.

ورد بيسكوف بالإيجاب على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان هناك اجتماع من هذا القبيل على جدول أعمال الرئيس بوتين.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين يرفع سن التقاعد للروس

وحول خطط مناقشة التعاون في مجال الطاقة، قال بيسكوف: "نعم".

وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة الهنغارية أن أوربان، سيصل إلى موسكو في 18 أيلول/ سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين روسيا وهنغاريا، أقيمت يوم 6 كانون أول/ ديسمبر 1991، ووقع الجانبان حينها، معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين.

وتوجت هذه العلاقات بزيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى هنغاريا يومي 28 شباط/ فبراير و1 آذار/ مارس عام 2006، وخلال تلك الزيارة وقع الرئيس الروسي عدداً من الاتفاقيات الثنائية، وبعدها توالت الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين.

ومنحت العلاقات بين الجانبين طابعاً رسمياً وقانونياً، ووسعت قاعدة تعاون موسكو مع بودابست لتشمل معظم المجالات، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية.