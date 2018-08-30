روسيا تعول على أن تفتح أمريكا مخيم "الركبان" في التنف جنوبي سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تعول على أن تحقق الولايات المتحدة على أرض الواقع التفاهم الذي تم التوصل إليه حول فتح مخيم "الركبان" وإخراج اللاجئين من هناك.

موسكو — سبوتنيك. قال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو اليوم: "في سياق اتصالاتنا الأخيرة مع الأمريكيين، يبدو أن هناك تفاهما حول ضرورة فتح مخيم الركبان في أقرب وقت ممكن، وبرعاية الأمم المتحدة، لسحب اللاجئين من هناك حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم".

© AP Photo / Hammurabi's Justice News الدفاع الروسية: مخيم الركبان بالقرب من التنف أصبح ملجأ للمسلحين في سوريا

كما أعرب لافروف عن قلق روسيا من قيام الولايات المتحدة بتشكيل أجهزة السلطة شرق الفرات ما يمكن أن يؤدي لتقسيم سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في 20 أغسطس/ آب إن موسكو تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى الإجراءات المدمرة، التي تقوم بها الولايات المتحدة في جنوب سوريا.

ووفقا لأقواله ففي المناطق "الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة والمعارضة المتعاونة معها، قامت أمريكا بإنشاء منطقة أمنية في التنف، التي تشمل مخيم الركبان".

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة لا تسمح حتى الآن بوصول موظفي الأمم المتحدة إلى تلك المنطقة وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن المسلحين من هذا المخيم، بما في ذلك "جبهة النصرة" يشنون هجمات دورية على المناطق المحررة في هذا الجزء من سوريا".