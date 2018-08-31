تحذير روسي شديد اللهجة للغرب

نبهت وسائل الإعلام الروسية إلى أن روسيا حذرت الغرب من مغبة اللعب بالنار في سوريا.

وذكرت تقارير عن مباحثات وزيري خارجية روسيا وسوريا، سيرغي لافروف ووليد المعلم، في موسكو، أمس الخميس، نشرتها وسائل الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية الروسية طالبت الدول الغربية بألا تلعب بالنار في سوريا.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH صحيفة: إدلب نقطة اللاعودة

وقالت التقارير إن التحذير الروسي شدد على ضرورة ألا يفتعل الغرب ما من شأنه أن يعيق محاربة الإرهابيين في شمال غرب سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إشارة إلى أن الغرب بصدد افتعال حادث جديد في محاولة لعرقلة العملية العسكرية اللازمة ضد الإرهابيين في محافظة إدلب السورية، إن "وزارة الخارجية الروسية حذرت الشركاء الغربيين من مغبة اللعب بالنار".

وذكرت صحيفة "فزغلاد" أن وزارة الخارجية الروسية وجهت في وقت سابق تحذيرا إلى الغرب قالت فيه، في إشارة إلى أن الغرب بصدد افتعال ما يجب أن يبرر هجمة صاروخية جديدة على سوريا، إن الهجمة الممكنة ستلحق أضرارا خطيرة بالتسوية السياسية في سوريا والأمن الدولي.