الرئيس الروسي يجتمع بنظيره الأذربيجاني غدا في سوتشي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الأذربيجاني، إلهام عالييف، في منتجع سوتشي الروسي في 1 أيلول / سبتمبر، مضيفا أنه من المتوقع التوقيع على عدد من الاتفاقيات.