وزير الدفاع الروسي: الخطر قادم من القطب الشمالي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن القطب الشمالي تحول إلى محط مصالح العديد من الدول، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع احتمال نشوب صراع في المنطقة.