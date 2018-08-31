بوتين وأردوغان يعقدان لقاء ثنائيا يوم 7 سبتمبر حول سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، سيعقدان لقاء ثنائيا على هامش القمة الروسية التركية الإيرانية حول سوريا، والتي تقرر انعقادها يوم 7 أيلول/سبتمبر في طهران.