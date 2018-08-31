زعيم الحزب الشيوعي الروسي: يلتسين جاء بدعم دولارات الولايات المتحدة إلى السلطة

أكد زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، اليوم الجمعة، أنه ليس سرا على أحد أن السياسيين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية الروسية عام 1996، وضعوا رهانا على بوريس يلتسين، أول رئيس لروسيا الاتحادية.

موسكو — سبوتنيك . وقال زيوغانوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليق له على نشر نص محادثات بين الرئيسين الروسي، بوريس يلتسين والأمريكي بيل كلينتون في عام 1996: "حقيقة أنهم وضعوا رهانا على يلتسين — كانت واضحة تماما. في الواقع هم لم يساعدوا يلتسين فحسب، بل قاموا بضخ أموال ضخمة، تم جرها بواسطة صناديق كاملة. وهذا لم يكن سرا بالنسبة لي وجميع الآخرين".

ولفت زيوغانوف إلى أنه هو أيضا قد اجتمع في تلك الفترة مع كلينتون ونائبه ألبرت غور وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وممثلي كبرى الشركات الأمريكية، إلى أنه لم يحصل على الدعم.

وأوضح "لا أحد كان يستطع الاقتراح. كنت أعبر عن هموم الشعب وكانت إحدى النقاط الرئيسية هي إحياء البلد المدمر. لقد عارضت إجراء الخصخصة لقطاع الطرق، من أجل تنمية الاقتصاد والتعليم. بالنظر إلى ذلك والدعم الهائل من المواطنين، وإدراكا أن الإرث السوفييتي يعيش في قلب كل شخص، هم اضطروا، بطبيعة الحال، أن يحترمونا في المحادثة والاجتماعات. على الأقل ، اتخذوا موقفنا على محمل الجد".

وكانت المكتبة الرئاسية كلينتون قد نشرت مؤخراً على موقعها الرسمي نص محادثة بين يلتسين وكلينتون، جرت في نيسان/ أبريل عام 1996، طلب يلتسين من نظيره الأمريكي عدم تقديم دعم للمرشح الرئاسي عن الحزب الشيوعي، غينادي زيوغانوف. ووعد الزعيم الأمريكي بذلك.

وجرت انتخابات الرئاسة في روسيا في حزيران/ يونيه — تموز/ يوليه 1996، حيث عقدت الجولة الأولى في 16 حزيران/ يونيو، والتي خسر خلالها زيوغانوف نحو 3 بالمئة من الأصوات إلى يلتسين. في الجولة الثانية، التي جرت في 2 تموز/ يوليو، فاز يلتسين بنتيجة 53.82 بالمئة مقابل 40.3 بالمئة لزيوغانوف.

وشارك زعيم الحزب الشيوعي، غينادي زيوغانوف، في الانتخابات الرئاسية في الأعوام 1996 و2000 و2008 و2012. واحتل في الأربع مرات المركز الثاني.