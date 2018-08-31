تسجيل
17:13 31 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    غينادي زيوغانوف

    زعيم الحزب الشيوعي الروسي: يلتسين جاء بدعم دولارات الولايات المتحدة إلى السلطة

    © Sputnik . Maxim Blinov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 20

    أكد زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، اليوم الجمعة، أنه ليس سرا على أحد أن السياسيين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية الروسية عام 1996، وضعوا رهانا على بوريس يلتسين، أول رئيس لروسيا الاتحادية.

    زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف
    YouTube.com
    زيوغانوف: يمكن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في روسيا
    موسكو — سبوتنيك. وقال زيوغانوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليق له على نشر نص محادثات بين الرئيسين الروسي، بوريس يلتسين والأمريكي بيل كلينتون في عام 1996: "حقيقة أنهم وضعوا رهانا على يلتسين — كانت واضحة تماما. في الواقع هم لم يساعدوا يلتسين فحسب، بل قاموا بضخ أموال ضخمة، تم جرها بواسطة صناديق كاملة. وهذا لم يكن سرا بالنسبة لي وجميع الآخرين".

    ولفت زيوغانوف إلى أنه هو أيضا قد اجتمع في تلك الفترة مع كلينتون ونائبه ألبرت غور وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وممثلي كبرى الشركات الأمريكية، إلى أنه لم يحصل على الدعم.

    وأوضح "لا أحد كان يستطع الاقتراح. كنت أعبر عن هموم الشعب وكانت إحدى النقاط الرئيسية هي إحياء البلد المدمر. لقد عارضت إجراء الخصخصة لقطاع الطرق، من أجل تنمية الاقتصاد والتعليم. بالنظر إلى ذلك والدعم الهائل من المواطنين، وإدراكا أن الإرث السوفييتي يعيش في قلب كل شخص، هم اضطروا، بطبيعة الحال، أن يحترمونا في المحادثة والاجتماعات. على الأقل ، اتخذوا موقفنا على محمل الجد".

    وكانت المكتبة الرئاسية كلينتون قد نشرت مؤخراً على موقعها الرسمي نص محادثة بين يلتسين وكلينتون، جرت في نيسان/ أبريل عام 1996، طلب يلتسين من نظيره الأمريكي عدم تقديم دعم للمرشح الرئاسي عن الحزب الشيوعي، غينادي زيوغانوف. ووعد الزعيم الأمريكي بذلك.

    وجرت انتخابات الرئاسة في روسيا في حزيران/ يونيه — تموز/ يوليه 1996، حيث عقدت الجولة الأولى في 16 حزيران/ يونيو، والتي خسر خلالها زيوغانوف نحو 3 بالمئة من الأصوات إلى يلتسين. في الجولة الثانية، التي جرت في 2 تموز/ يوليو، فاز يلتسين بنتيجة 53.82 بالمئة مقابل 40.3 بالمئة لزيوغانوف.

    وشارك زعيم الحزب الشيوعي، غينادي زيوغانوف، في الانتخابات الرئاسية في الأعوام 1996 و2000 و2008 و2012. واحتل في الأربع مرات المركز الثاني.

    انظر أيضا:

    زيوغانوف: يمكن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في روسيا
    زيوغانوف يوضح من نفذ الانقلاب الحقيقي في موسكو (صور)
    الكلمات الدلالية:
    الحزب الشيوعي الروسي, يلتسين, غينادي زيوغانوف, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك