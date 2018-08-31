روسيا توافق على بيع نسبة من "روس نفط" العملاقة لصندوق قطر السيادي

وافقت اللجنة الحكومية الروسية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية، على بيع 14.16 % من أسهم شركة "روس نفط" الروسية لصندوق قطر السيادي "جهاز قطر للاستثمار"، بحسب مصدر في الحكومة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "لقد تم اتخاذ هذا القرار مؤخرا".

هذا وكان ائتلاف "كيو أي إيه" و"غلينكور" السويسري، قد أعلن في 2016 عن شراء 19.5 % من أسهم " روس نفط " خلال صفقة خصخصة، وفي 2017 أعلن عن بيع 14.16 % من هذه الحزمة لشركة "سي إي إف سي" الصينية، في صفقة قدرت بـ 9.1 مليار دولار أمريكي، وبلغت حصة "غلينكور" بعدها في الشركة 0.5 بالمئة وحصة "كيو أي إيه" 4.7 بالمئة.

وفي أوائل شهر مايو/ أيار ، أعلنت "غلينكور" أن الائتلاف قد أخطر "سي إي إف سي" الصينية بفسخ صفقة بيع 14.16 بالمئة من أسهم "روس نفط"، كما ستقوم الشركات بحل ائتلاف "كيو إتش جي" ، وبعد إتمام الصفقة سيملك جهاز قطر للاستثمار 18.93 % من أسهم "روس نفط"، و"غلينكور" 0.57 بالمئة، بذلك تحصل "غلينكور" على ما يقدر بـنحو 3.7 مليار يورو.