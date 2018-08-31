اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بتفجير في مقهى

قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، اليوم الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.

وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.

وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، معلومات مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.

وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين "قتل رئيس جمهورية دونيتسك جراء تفجير في مقهى سيبار".

Донецкое кафе "Сепар". Сегодня здесь, по данным источников, в результате взрыва погиб лидер непризнанной ДНР Захарченко. #Донецк pic.twitter.com/oXhGSwfzii — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) August 31, 2018

كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة التي حصل فيها الانفجار. كما أن الأجهزة الأمنية وفرق الانقاذ تعمل هناك.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الديوان الرئاسي لجمهورية دونيتسك أكد مقتل زاخارتشينكو نتيجة عمل إرهابي ويحذر من إمكانية تأثير ذلك بشكل سلبي على عملية مينسك.

ويشار إلى أن ألكساندر زاخارتشينكو ولد في 26 يونيو من عام 1976 في مدينة دونيتسك.

وتخرج مع مرتبة الشرف من كلية دونيتسك الصناعية للأتمتة الصناعية، وتخصص في مجال التعدين الكهروميكانيكي، حيث درس في معهد القانون التابع لوزارة الشؤون الداخلية في دونيتسك.

بدأ مسيرته المهنية في العمل ميكانيكيا، ثم انخرط في أنشطة تنظيم المشاريع المتعلقة بصناعة وإنتاج الفحم.