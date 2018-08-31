دونيتسك: مسؤولو إنفاذ القانون يحددون هوية الإرهابيين الذين قتلوا الرئيس زاخارتشينكو

قال المتحدث باسم رئيس دونيتسك، إن مسؤولي إنفاذ القانون حددوا هوية الإرهابيين الذين قتلوا زاخارتشينكو.