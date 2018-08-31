زاخاروفا: لا شك تقريبا في تورط كييف في اغتيال زاخارتشينكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد شك تقريبا في تورط كييف في اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو.

© Sputnik . Sergey Averin رئاسة دونيتسك: جهاز الأمن الأوكراني مسؤول عن اغتيال زاخارتشينكو

موسكو — سبوتنيك . وقالت المتحدثة خلال لقاء لها على قناة "روسيا 24" الروسية: "إن كييف تقف وراء هذا العمل الإرهابي، لا يوجد شك الآن. كان من الواضح، كان هذا الاتجاه واضحا، وهذا هو الأسلوب الذي استخدمه نظام كييف بالفعل عدة مرات. الآن لا يوجد شك تقريبا".

هذا ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك الأوكرانية الذي يبعد عدة أمتار عن مقر رئيس الجمهورية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو، حيث قتل الرئيس، وأصيب وزير الدخل والضرائب تيموفييف. واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء اغتيال الرئيس.