الصحة الروسية: 18 مصابا نتيجة احتراق الطائرة في سوتشي

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن عدد الإصابات في حريق الطائرة بوينغ 737 بعد الهبوط في سوتشي، قد ارتفع إلى 18 شخص.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "بخصوص حادث الطائرة في مطار مدينة سوتشي، نعلن أنه حتى الآن، أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال. وليس هناك قتلى".

© Photo / CC0 إجلاء ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي احترقت في سوتشي

وأضاف البيان، تقدم للمصابين جميع المساعدات الطبية والنفسية اللازمة.

وكان المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار، أعلن أن ركاب وأفراد طاقم الطائرة، تم إجلاءهم إلى مسافة آمنة.

وجاء في البيان: "كان على متن الطائرة 166 راكبا وأفراد الطاقم. ونفذت عمليات الإجلاء. وقد توجه إلى المكان جميع خدمات الطوارئ. وشاركت في إخماد النار خمس آليات. وتعمل في الموقع مجموعة عمليات الإطفاء والإنقاذ في سوتشي. في الساعة 03.25 تم السيطرة على الحريق على متن الطائرة. وفي الساعة 04:30 ، جرى إخماد الحريق. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مسافة آمنة".

وقالت الإدارة الإقليمية للطوارئ:

وفقا للبيانات الأولية طلب أربعة أشخاص المساعدة الطبية ولكنهم رفضوا الذهاب إلى المستشفى.

هذا وكانت قد وصلت رسالة إلى مركز التحكم في حالات الأزمات في المديرية العامة لوزارة الطوارئ في إقليم كراسنودار، اليوم السبت، في الساعة 02.59،تفيد، بأنه عند هبوط الطائرة في مطار سوتشي الدولي انزلقت عن المدرج وأتلف بالجناح السياج، وبعد ذلك حدث حريق.

وقد أعلنت شركة الطيران "أوتاير"، في وقت لاحق، أنه كان على متن الطائرة بوينغ 737، التي اشتعلت فيها النيران بعد الهبوط في سوتشي، 164 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وليس هناك ضحايا.