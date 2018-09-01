الكرملين يعلق على اغتيال زاخارتشينكو

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد ألكسندر زاخارتشينكو، يؤدي إلى تفاقم الوضع في دونباس، مؤكدا أن هذا لا يساهم بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: "مقتل زاخارتشينكو، بالطبع يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، وهذا في الحد ذاته، بطبيعة الحال، لا يساهم في تشكيل الظروف للوصول على الأقل إلى بداية واعدة لتنفيذ اتفاقات مينسك".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يوجد مخططات لتواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov زاخاروفا: لا شك تقريبا في تورط كييف في اغتيال زاخارتشينكو

وأضاف بيسكوف: "لا يوجد مخطط حاليا. أنتم تعلمون اليوم الجدول الزمني للرئيس مشغول جدا، سيكون هناك زيارة رسمية للرئيس الأذربيجاني، لا يوجد مخططات لإجراء اتصالات، لان هذا من الصعب جدا".

وتابع بيسكوف: "هذا بالتأكد استفزاز، ويبقى أن يتم تحديد من يقف وراء هذا الاستفزاز، لكن بالتأكيد هذا استفزاز له عواقب سلبية على الأجواء في المنطقة ومن الواضح أنه لا يساهم في عملية التسوية".

ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، أمس على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتله وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.

واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء العمل الإرهابي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مقتل زاخارتشينكو، يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حوارا حقيقيا مع سكان الجنوب الشرقي [الأوكراني]، بل يراهن على تركيع شعب دونباس، لكنهم لن ينجحون في ذلك.