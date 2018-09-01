دونيتسك: كييف تستعد لمهاجمتنا بعد اغتيال زاخارتشينكو

قال نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إدوارد باسورين، إن السلطات الأوكرانية تستعد بعد اغتيال رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو، للقيام بعملية عسكرية.

موسكو — سبوتنيك. وقال باسورين للصحفيين: "المجلس العسكري الأوكراني الذي اغتال البطل رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو، يتخيل نفسه قوة عسكرية لا تقهر، وبدأ يستعد بشكل كبير للهجوم".

© Sputnik . Igor Maslov مستشار زاخارتشينكو: أوكرانيا نظمت عملية اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

وأشار باسورين إلى أن كييف يمكن أن تبدأ عمليتها العسكرية ضد الجمهورية في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف باسورين: "لإخفاء الاستعدادات لشن هجوم، أتهمنا العدو بأننا قمنا بقصف مواقعهم بشكل أوسع، وبهذا يحاولون خلق جو إعلامي".

ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتل رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.

واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء العمل الإرهابي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقتل زاخارتشينكو، يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حوارا حقيقيا مع سكان الجنوب الشرقي الأوكراني، بل يراهن على تركيع شعب دونباس، لكنهم لن ينجحون في ذلك.