لافروف عن مقتل زاخارتشينكو: استفزاز واضح

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: "هذا استفزاز واضح يهدف إلى تعطيل تنفيذ اتفاقيات مينسك، بالحقيقة هي الاتفاقيات التي لم تنفذها السلطات الأوكرانية".
وأشار لافروف إلى أنه من الصعب جدا عقد لقاء بصيغة "النورماندي" على ضوء التطورات الأخيرة.
ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتل رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.
واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء العمل الإرهابي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقتل زاخارتشينكو، يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حوارا حقيقيا مع سكان الجنوب الشرقي الأوكراني، بل يراهن على تركيع شعب دونباس، لكنهم لن ينجحون في ذلك.
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