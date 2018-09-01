طائرات "تو-142" تعود إلى منطقة نزاع محتمل

أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي.

وصرح سيرغي شويغو وزير دفاع روسيا، خلال اجتماعه مع أركان وزارة الدفاع بأن طائرات "تو-142" استأنفت رحلاتها في منطقة القطب الشمالي.

وصممت طائرة "تو-142" للبحث عن الغواصات المعادية وتدميرها.

وقال وزير الدفاع الروسي إن منطقة القطب الشمالي باتت موضع اهتمام خاص من قبل بعض الدول الأمر الذي ينذر بتحوُّلها إلى منطقة نزاع محتمل.

وأكد الوزير شويغو أن القوات المسلحة الروسية تضع في أول اهتماماتها حماية مصالح روسيا في منطقة القطب الشمالي.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى تواجد كاسحات جليد تابعة لكوريا الجنوبية والسويد وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى جانب السفن الروسية من هذا النوع في بحار القطب الشمالي.

وتحرص روسيا، والحالة هذه، على تعزيز أسطول سفنها في بحار القطب الشمالي.

وذكر وزير الدفاع أنه انضمت إلى "أسطول الشمال" في الربيع والصيف الماضيين كاسحة الجليد "إيليا موروميتس" وسفينة المساندة "ألبروس" والفرقاطة التي تحمل اسم الأميرال السوفيتي غورشكوف، وسفينة الإنزال "إيفان غرين".