بوتين: روسيا مستمرة في دعم التسوية السلمية لقضية "قره باغ"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلادة تواصل دعم التسوية السلمية للنزاع في قره باغ.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف: "بالطبع، تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، وبالطبع ، تطرقنا أيضا إلى قضية قره باغ، وبصفته الرئيس المشارك لمجموعة مينسك ستواصل روسيا تقديم كل المساعدات الممكنة للتسوية السلمية لهذا الصراع".

بدأت الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي، في فبراير/ شباط عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفياتية الاشتراكية، ومن ثم وإعلانه في عام 1991 الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية.

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وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

يذكر أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها، بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.