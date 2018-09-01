روسيا وأذربيجان توقعان اتفاقية تنقيب مشترك عن النفط والغاز

وقعت روسيا وأذربيجان على اتفاقية للتنقيب المشترك عن النفط والغاز في كتلة "غوشاداش" في الجزء الشمالي من شبه جزيرة أبشيرون.

سوتشي — سبوتنيك. وجرى التوقيع على خطة عمل بشأن تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأذربيجاني، واتفاقية حول تطوير التعاون الاقتصادي، وأيضا اتفاقية حول التعاون في مجال تسجيل حقوق الملكية العقارية وأنشطة المسح العقاري.

ووقع قادة البلدين، اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الصناعة، بالإضافة إلى ذلك، وقع الرئيسان الروسي والأذربيجاني، على اتفاقيات بشأن الرقابة الجمركية على السلع المنقولة بواسطة خطوط الكهرباء وخطوط الأنابيب، وأيضاً حول التعاون في مجال السياحة والرياضة.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة النفط "سوكار" الحكومية الأذربيجانية و"غازبروم بنك" في إطار التنفيذ المشترك للمشاريع في مجال دعم الصادرات من روسيا من قبل "غازبروم بنك"، واتفاقية للتعاون في تطوير الإنتاج الوطني لتجميع المركبات التجارية "غاز"، في أذربيجان بين شركة "مصنع سيارات غاز" الروسي وشركة "أذرماش" الأذربيجانية.

وتم توقيع خطة "خريطة الطريق" لتنفيذ الأنشطة في إطار مذكرة التفاهم المتبادلة بين الشركة المساهمة "المؤسسة الاتحادية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة"، والكيان القانوني العام "وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان".

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى اليوم مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في منتجع سوتشي الروسي، وأكد الرئيسان عزم بلديهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، وجرى توقيع الوثيقة عقب المحادثات بين الرئيسين.