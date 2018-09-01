بوتين: نستطيع استخدام إنجازات كأس العالم 2018 في الأولمبياد الدولي للعلوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وخلال إجراء الأولمبياد الدولية، وغيرها من المسابقات المماثلة ستستخدم بعض منجزات كأس العالم 2018، بما في ذلك إمكانية الدخول بدون تأشيرة.

سوتشي-سبوتنيك.وقال بوتين، خلال لقائه مع الفائزين في الأولمبياد الدولية 2017-2018 في المركز التعليمي "سيريوس": "أما فيما يخص التنظيم، فبالطبع، على الرغم من أن هذه ليست كرة قدم أو كأس العالم،

حيث أجرينا هذا الحدث في 11 مدينة، وسافر ملايين الناس في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، فقد تراكمت لدينا خبرة إجراء فعاليات كبرى، بالفعل كبيرة ".

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko مجلس الدوما الروسي يعتمد قانونا حول التأشيرة الحرة لحاملي بطاقات المشجعين

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا في وقت سابق إلى منح الأجانب الذين يملكون بطاقات المشجع تأشيرة الدخول لمرات عدة إلى روسيا، بحيث تبقى سارية المفعول حتى نهاية السنة.

ليعتمد بعد ذلك مجلس الدوما الروسي قانونا يسمح لحاملي بطاقات المشجعين بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام.

واحتضنت روسيا مباريات كأس العالم في كرة القدم 2018 في الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو.