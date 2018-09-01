علييف يدعو بوتين لزيارة أذربيجان "في أي وقت مناسب

دعا الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة بلادة في أي وقت مناسب.

© Sputnik . Sergei Krasnoukhov روسيا وأذربيجان توقعان اتفاقية تنقيب مشترك عن النفط والغاز

موسكو — سبوتنيك . وقال علييف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، اليوم السبت في سوتشي: "أود مرة أخرى أن أشكر فلاديمير فلاديميروفيتش [بوتين]على الدعوة ، لتبادل وجهات النظر، وأود أن أدعوكم لزيارة أذربيجان في أي وقت مناسب لكم".

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في منتجع سوتشي الروسي، أكد الرئيسان عزم بلديهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، والعمل على حل النزاع في إقليم قره باغ الجبلي بين باكو ويريفان.