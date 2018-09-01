سفير الأردن لدى موسكو: انعقاد اللجنة الوزارية "الأردنية – الروسية" خلال نوفمبر المقبل

استعرض السفير الأردني لدى موسكو أمجد العضايلة والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو التي ستنعقد خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى ملف العودة الآمنة للاجئين السوريين.

عمان-سبوتنيك. وقال السفير العضايلة عبر حسابه الخاص على موقع (تويتر) حول لقاء جمعه اليوم السبت مع بغدانوف، "ناقشنا اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو خلال تشرين ثاني المقبل، التعاون بين الأردن وروسيا في دعم استقرار سوريا، وضمان عودة آمنة للاجئين السوريين"، واصفاً اللقاء بالـ "مثمر".

© REUTERS / Mohamad Torokman الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بسبب "الأونروا"

وكشف العضايلة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، عن مفاوضات لتأجيل اللجنة الوزارية المشتركة الأردنية — الروسية والتي كان من المفترض عقدها في الفترة بين 3-5 أيلول/سبتمبر إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب وجود مساع لتنظيم منتدى مجلس رجال الأعمال الأردني الروسي.

وحول اللقاء الذي جمع بوغدانوف والعضايلة قال الأخير عبر (تويتر)، "قبل قليل تحدثت والصديق بوغدانوف حول دور روسيا في دعم حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وكذلك دعم الجهود الأردنية في حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) لضمان الحفاظ على دور الوكالة الدولية والتأكيد على أن قضية اللاجئين تحل وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، قطع المساعدات بشكل نهائي عن الأونروا وهو ما من شأنه أن يلحق عجزا ماليا بالمنظمة الدولية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيزر نويرت، للصحافيين، إن الولايات المتحدة "لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".

وأضافت نويرت "نظرت الإدارة بعناية في الأمر وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للأونروا، قد قلصت، بوقت سابق من العام، من تمويلها للوكالة إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ 365 مليون دولار تعهدت بدفعها هذا العام.