روسيا ترصد 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت 25 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 25 حالة إطلاق نار، 11 في اللاذقية، 12 في حلب، وحالتين في حماة".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 13 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، لم يقدم مساعدات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان، أن 142 شخص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية. وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.