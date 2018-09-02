صحيفة تنشر وثيقة لدور الأمم المتحدة في عرقلة إعادة إعمار سوريا

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نسخة عن وثيقة سرية صيغت في الأمم المتحدة، لتقييد خطط إعادة الإعمار في سوريا و ربطها بأهداف سياسية ترتبط برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

جائت الوثقية مؤرخة بتاريخ 17 أكتوير/كانون الاول 2017، وتحدد بشكل كبير مبادىء و نظم عمل مختلف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في سوريا.

واحتوت الوثقية على تعليمات بأن تبدأ المنظمة الدولية بالعمل على دعم إعادة الإعمار، فقط بعد ما أسمته "انتقال سياسي حقيق للسلطة".

© Sputnik . Ali Hashem تصريحات غير مسبوقة لواشنطن حول إعادة الإعمار في سوريا

وأكدت الوثقية على أن تبقى خطة العمل الانسانية، متسمة بالطابع الإنساني البحت، من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية و الاجراءات المتعلقة بالتنمية دون الخوض في أعمال تتطلب مفاوضات مع حكومات مختلفة.

وبحسب الصحيفة فإن الأمين العام السابق للأمم المتحدة في الشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، هو من أشرف على كتابتها ووصياغتها، وهو الذي غادر منصبه هذا الربيع.

يذكر بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد أشار ولأول مرة عن وجود مثل هذه الوثيقة في 20 أغسطس/آب.

وأضاف بأن الامانة العامة للأمم المتحدة حظرت، بشكل سري جميع المؤسسات التابعة لها من المشاركة في إعادة تأهيل البينة التحتية في سوريا، قبل أن يحدث ما أسمته بالإنتقال السياسي.