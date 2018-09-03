شرطة موسكو تبحث عن مشتبه به في قتل رجل أمن في محطة مترو "كورسكايا"

أعلن المكتب الصحفي لمديرية موسكو في وزارة الداخلية الروسية، أن شرطة موسكو تبحث عن مشتبه به في مقتل رجل أمن في محطة مترو "كورسكايا".

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh الداخلية الروسية: عشرات الآلاف يعيشون في روسيا بلا وثائق

موسكو — سبوتنيك . وجاء في التقرير: "اليوم، حوالي منتصف الليل في محطة مترو "كورسكايا"، قام رجل مجهول الهوية بإطلاق النار على شرطي، الذي توفي متأثرا بجراحه. وتجري الشرطة أنشطة بحثية- عملية تهدف إلى العثور واحتجاز المجرم".

ووفقا للتقرير، فإن المشتبه به هو "رجل ذو مظهر قوقازي أو آسيوي، يبدو عمره 40 —45 سنة،…، وطوله 160-165 سنتيمتر".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن: "أعلن في المدينة على خلفية البحث عن المشتبه به، عن خطة" سيرينا".

وأكدت كبيرة مساعدي رئيس لجنة التحقيق الروسية في موسكو، يوليا إيفانوفا، أن المحققين يعملون في مكان الحادث.

وأوضحت:

لقد تم فتح قضية جنائية بواقعة الاعتداء على حياة رجل شرطة.