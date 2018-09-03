لافروف: ترامب وبومبيو يدركان أن الوئام مع روسيا من مصلحة الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركان أن الوئام مع روسيا من مصلحة الولايات المتحدة.

موسكو- سبوتنيك. وذكر الوزير الروسي، في كلمة له في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "الاتصالات الشخصية لها أهمية كبيرة. حضرت اجتماعا بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب، تحدثت مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون وبومبيو".

وتابع لافروف: "إنهم أشخاص، برأيي، يدركون حاجة التوافق معنا، كما يقولون، لمصلحة الولايات المتحدة".