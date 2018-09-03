لافروف: الوضع القائم في إدلب لم يعد يحتمل

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الوضع القائم في مدينة إدلب السورية لم يعد يحتمل ومن المستحيل إبقاء الحال على ما هو عليه اليوم. وجاء تصريح لافروف خلال كلمة له في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.

© Sputnik . Firas al-Ahmed موقع عبري: وفد أمريكي يناقش عرقلة هجوم سوري على إدلب

وقال لافروف خلال تصريح له: "نظام وقف إطلاق النار في سوريا يتم انتهاكه يوميا، حيث تقوم الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار على مواقع الجيش السوري في تلك المنطقة".

وتابع لافروف، قائلا: "كما أن هذه المنطقة تعد أرضية للتحضير للهجمات الإرهابية ومنها إطلاق الطائرات المسيرة على قواعد الجيش الروسي في سوريا".

وأضاف لافروف: "لا يمكن احتمال هذا الأمر بعد الآن، ونحن نعمل على حل الموضوع من خلال التفاوض مع تركيا وإيران".